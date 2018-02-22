| | В Украине посмеялись над сменой имиджа главаря ДНР: опубликованы фото
Политика

В Украине посмеялись над сменой имиджа главаря ДНР: опубликованы фото

воскресенье, 25 февраля 2018, 20:49
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Главарь террористов ДНР Александр Захарченко сменил имидж, отказавшись от традиционной тельняшки, надев костюм.
Об этом на своей странице Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.
"Пропаганда в Зазеркалье остается без изменений. На всех первых полосах "изданий", как всегда "отец народа Захарченко", но хочу отметить, что этот недолидер сменил тельняшку на галстук. Видимо, услышал мою критику, потому что в реальной жизни он не имеет никакого отношения к любому подразделению Вооруженных Сил. Даю следующий совет этой "обезьяне в галстуке" - в ближайшее время ему нужно присоединиться к своему брату по разуму Плотницкому ради тесного "обмена опытом", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе арестовали так называемого "министра угля и энергетики ДНР" Эдуарда Голенко...

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