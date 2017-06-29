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Кендалл Дженнер порадовала поклонников новой откровенной фотосессией

Популярная модель США Кендалл Дженнер снова порадовала своих поклонников откровенной фотосессией, опубликовав несколько фото на своей страничке в Instagram.
Кендалл Дженнер порадовала поклонников новой откровенной фотосессией

Кендалл Дженнер поделилась со своими 87 миллионами подписчиков в Instagram откровенной фотосессией в чёрно-белых цветах. Спустя 12 часов после публикации положительная оценка снимков достигала 7 миллионов, а также больше 60 тысяч комментариев.
Участвовать в подобных фотосессиях для Кендалл не впервой. Недавно она позировала для обложки журнала Harper's Bazaar в одном лишь дождевике. А ранее снялась со своей старшей сестрой Ким Кардашьян в другой провокационной фотосессии.
Кстати, Кендалл Дженнар признана самой высокооплачиваемой моделью за итоги 2017 года по данным журнала Forbes. Сумма ее дохода достигает 22 миллиона долларов...

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