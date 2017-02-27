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На неделе моды в Милане на подиум вышли дроны Dolce & Gabbana

На подиум во время показа новой коллекции женских сумок от бренда Dolce & Gabbana в Милане на Неделе моды вылетели несколько дронов. Беспилотники пролетели по залу, продемонстрировав новые модели зрителям.
На неделе моды в Милане на подиум вышли дроны Dolce & Gabbana


Подобный перфоманс вызвал восторг среди присутствующих. Гости с интересом наблюдали за парящими БПЛА, к которым были прикреплены сумки. В общей сложности на подиуме продемонстрировали несколько моделей Dolce & Gabbana, которые пришлись по вкусу зрителям. Подобного представления до этого на наивысшем уровне никто не делал.
 

 
Стоит отметить, что для организаторов мероприятия оно прошло не особо гладко. Показ из-за технических сбоев пришлось даже перенести на 45 минут. Виной тому стали гости, которые, вопреки предупреждениям на входе, не отключили Wi-Fi на своих смартфонах. В итоге дроны не могли нормально летать. Заставить выключить сеть организаторы смогли зрителей лишь после того, как публично озвучили их ники...[/media]

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