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Спектакль "Мужчина нарасхват" возмутил зрителей пошлостью

Спектакль с Ольгой Бузовой публика назвала проявлением пошлости. «Мужчина нарасхват» не может быть назван шедевром, так как в нем преобладает артистизм и излишняя откровенность сцен.
Спектакль \"Мужчина нарасхват\" возмутил зрителей пошлостью


 Зрители настолько ожидали выхода на экраны спектакля, в котором играла Ольга Бузова, что радости от премьеры не было предела. Но все эмоции улеглись после того, как общественность просмотрела «Мужчину нарасхват». Зрители начали в Сети обсуждать театральную постановку. По мнению многих, произведение имеет слишком много пошлости, его даже вполне реально назвать оргией.
Ольга Бузова регулярно сталкивается с массой критических отзывов относительно своей артистической деятельности. Она недавно состоялась, как певица, теперь же еще пожелала стать и актрисой. Хотя зрители не согласны с новой сферой деятельности поп-дивы...

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