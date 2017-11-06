Спектакль \"Мужчина нарасхват\" возмутил зрителей пошлостью

Спектакль с Ольгой Бузовой публика назвала проявлением пошлости. «Мужчина нарасхват» не может быть назван шедевром, так как в нем преобладает артистизм и излишняя откровенность сцен.Зрители настолько ожидали выхода на экраны спектакля, в котором играла Ольга Бузова, что радости от премьеры не было предела. Но все эмоции улеглись после того, как общественность просмотрела «Мужчину нарасхват». Зрители начали в Сети обсуждать театральную постановку. По мнению многих, произведение имеет слишком много пошлости, его даже вполне реально назвать оргией.Ольга Бузова регулярно сталкивается с массой критических отзывов относительно своей артистической деятельности. Она недавно состоялась, как певица, теперь же еще пожелала стать и актрисой. Хотя зрители не согласны с новой сферой деятельности поп-дивы...