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Шоу-Биз и культура

Экстрасенсы пытаются поживиться на болезни Светланы Рожковой

Экстрасенсы пытаются поживиться за счет болезни Светланы Рожковой. Врачи диагностировали у нее серьезные проблемы с печенью.
Экстрасенсы пытаются поживиться на болезни Светланы Рожковой


 Месяц назад Светлана Рожкова обратилась в Институт кардиологии. Медиками была выявлена интоксикация крови, в связи с чем ей было назначено полное обследование, которое показало у юмористки нарушения в работе печени. Хирургическое вмешательство не требуется, но предстоит сложная терапия. Поскольку данная проблема скрывалась от общественности, многие стали распускать слухи, что артистка больна онкологией. Тогда же Светлане пришлось рассказать, что на самом деле происходит с ее здоровьем.
Совсем недавно ее начали засыпать звонками различные мошенники, называющие себя экстрасенсами и желающими помочь в излечении, разумеется за кругленькую сумму.
Рожкова не принимает никакой помощи от них, а тем временем продолжает работать, готовясь к необходимой терапии...

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