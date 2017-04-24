Скандал на ТНТ: Отсутствие цензуры на язык комиков или гонка за пиаром?

В мире информации и СМИ наблюдается нешуточная обстановка среди российских телеканалов, где юмористические комики совершенно не следят за языком. Очень часто на шоу артисты могут позволить выражаться достаточно некачественно, затрагивая интересы зрителей.Аналитики подозревают, что телеканалы проводят своего рода пиар с помощью речи.Самим ярким эпизодом в допуске бесконтрольности речи комиков в СМИ можно назвать недавнюю сенсацию, которая продолжает обсуждаться многими обозревателями Сети. Случай произошел в Сургуте, когда на сцене филармонии выступал юморист Нурлан Сабуров. Читая свои непроизвольные тесты, мужчина увидел женщину, сидящую в первых рядах зрительного зала. Она вела разговор по мобильному телефону. Это очень обескуражило пародиста, который подумал, что его концерт мало кому интересен. Если его не слушают в начале зала, то что тогда происходит на задних сиденьях?В процессе своего разговора зрительница резко поднялась и с криком «Мама» удалилась из аудитории. В ответ на такой поступок Нурман открыто заявил «Надеюсь, что ты сдохла». Этот скандал не прошел мимо ТНТ, так как Сабуров выступает часто на шоу этого телеканала. Позже стала ясна причина резкого ухода женщины. В разгар выступления ей сообщила мать по телефону о смерти родного отца.История немедленно была размещена в Сети, зрители, которые присутствовали во время концерта, начали активно общаться по теме с остальными пользователями. Сабурова критиковали во всех ракурсах. Поступок шоумена фактически поставил с ног на голову всех любителей современного стендапа. Это повлияло на рейтинг ТНТ среди остальных телеканалов.И это не единственная подобная история. На каналах комики очень часто «шутят» достаточно острыми выражениями, которые со стороны напоминают банальное хамство, невоспитанность самого артиста и его неуважение к зрителям. Аналитики не раз задавались вопросами, почему руководство телеканалов это допускает, когда работать цензура начнет в конце концов? Такие случаи бесконтрольного языка вещания некоторых граждан просто шокируют. Мало того, что на стороне СМИ остается и правосудие. Недавно Мещанский суд Москвы отказал в регистрации иска гражданину Олегу Воронину.Мужчина составил пакет документов относительно администрации ТНТ за трансляцию в эфире шоу Comedy Woman ролика, который фактически опорочил девушку из Ингушетии. Истец утверждает, что после просмотра видеоряда он пришел в ярость и очень расстроился. Он требует от ТНТ оплатить моральный ущерб и извиниться перед всеми ингушами. Но правосудие сочло иск некорректным и в его рассмотрении москвичу было отказано навеки.По мнению экспертов, ТНТ и другие российские каналы допускают бесконтрольность речи выступающих юмористов из-за пиара. Ведь конкуренция на ТВ достаточно серьезная, однотипные номера больше неактуальны. Зритель ожидает чего-то неординарного, вопиющего, в каком-то смысле из ряда вон выходящего. Именно это и стало толчком к появлению специфических выступлений...