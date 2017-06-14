| | "Коряво и неуклюже": Викторию Боню высмеяли за развратный танец
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"Коряво и неуклюже": Викторию Боню высмеяли за развратный танец

Модель Викторию Боню высмеяли за развратный танец. По мнению пользователей Instagram, звезда двигается "коряво и неуклюже".
\"Коряво и неуклюже\": Викторию Боню высмеяли за развратный танец


На странице Виктории Бони появился новый ролик, на котором модель предстала перед публикой в коротком облегающем платье черного цвета. Один рукав наряда длинный, а другой максимально укорочен, есть горло из ткани, которое скрывает декольте, а с одной стороны на талии вырез, обнажающий часть спины и пупок.
Модель танцевала для своих поклонников, отчаянно двигая бедрами под иностранную быструю музыку. Па селебрити действительно выглядели неуклюже и порой казалось, что «заела пленка». Сама Виктория была без ума от себя в диком танце. Поклонники стали осуждать Боню за разврат в свои тридцать лет, другие же поддержали модель и посоветовали продолжать в том же духе.
Звезда не реагирует на негативные комментарии, уверенная в собственном совершенстве...

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