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Анджелина Джоли тайно встречалась с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Известная голливудская красавица Анджелина Джоли ходила на тайное свидание с уже бывшим супругом актрисы Дженнифер Энистон. Местным папарацци даже удалось сфотографировать пару на выходе из ресторана.
Анджелина Джоли тайно встречалась с бывшим мужем Дженнифер Энистон


Актер Джастин Теро и Анджелина Джоли были замечены в небольшом ресторане «Baco» на Лонг-Айленде в Нью-Йорк. Персонал заведения не мог поверить своим глазам, когда к ним зашла сама Анджелина Джоли. Сообщается, что через 15 минут к актрисе подошел Джастин Теро и пара мило обнялась.
Анджелина Джоли тайно встречалась с бывшим мужем Дженнифер Энистон


Папарацци смогли сфотографировать пару только на выходе из заведения. Очевидцы отмечают, что пара мило общалась на протяжении трех часов. Многие поклонники Джоли стали подозревать актрису в новом романе с бывшим мужчиной Дженнифер Энистон...

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