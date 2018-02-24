Дом 2 последние новости: Ольга Бузова подает в суд на резидента Comedy Club

Почему так случилось?- Ведущая Дома 2 Ольга Бузова вновь оказалась в центре громкого скандала.На этот раз на нее с оскорблениями набросился бывший участник КВН Алексей Скороходов.Начинающая певица сама заявила об оскорблениях в социальной сети Instagram. Похоже, звезда настроена серьезно: Бузова пригрозила обидчику судом."Сегодня один "недомужчина" с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию", – пожаловалась она.Ведущая рассказала, что досталось и ее поклонникам. Она пообещала никогда не давать в обиду фанатов."Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому", – подчеркнула Бузова. При этом певица отметила, что у нее нет влиятельных защитников и все свои проблемы она вынуждена решать сама.Позже Скороходов ответил на реплику звезды. "Уличный пес Глебати (псевдоним Скороходова – Прим. ред.) стряхнул шерсть, чтобы стрясти блох, которые подцепил на улице Бузовая 86. Спасибо всем за настроение. Смеяться над убогими – одна из древнейших забав", – написал он в комментариях.Отреагировал на происходящее и юморист Тимур Батрутдинов, которому приписывают роман с Ольгой Бузовой. Он пояснил, в чем суть конфликта. По его словам, Скороходов оставил отметку "Мне нравится" под оскорбительным комментарием.Судя по всему, юморист считает, что во всем виноваты фанаты исполнительницы. Он назвал поклонников творчества Бузовой интеллектуальным дном."Вы лишь едите комбикорм, который вам в корыто насыпает ваша хозяйка! При этом лично к Бузовой у меня претензий нет", – отметил Скороходов.Артист даже похвалил коллегу. "Молодец она! Зарабатывает бабки на любви людей жрать говно!" – добавил он.Звезда КВН напомнила, с чего начался конфликт. "Я выложил картинку, которая кому-то показалась не смешной. Я не оскорблял Бузову, а весь конфликт у меня со сворой обезумевших инста-комментаторов", – пишет юморист....