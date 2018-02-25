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События

Украинским военным обещают повысить пенсии на 3 тысячи

Министерство социальной политики Украины планирует поэтапно увеличивать пенсии военнослужащим с учетом финансовых возможностей, с 2018 по 2020 годы размер пенсий вырастет в среднем на 3 тысяч грн.
«На первом этапе – в 2018 году – пенсии должны вырасти в среднем на 1500 гривен, с первого января 2019 к этому показателю добавится еще 50%, это – 750 гривен. А с 1 января 2020 – еще плюс 50% – это еще 750 грн. Таким образом, доплата к пенсии военным на третьем этапе должна вырасти вдвое», – сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на слова министра Андрея Ревы.
По его словам, пересчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров. Рева отметил, что всего планируется повышать пенсии в три этапа, поскольку необходимо взвешивать возможности бюджета Пенсионного фонда. Возможности есть, но не для одномоментного повышения, поскольку оно потянуло бы за собой увеличение дефицита Пенсионного фонда и связанные с этим серьезные проблемы.
Как будет производиться перерасчет пенсий военным: разъяснения
«В этом году мы планируем около 208-210 млрд грн собственных поступлений в Пенсионный фонд. Перед нами стоит задача – выплатить пенсии, которые были повышены с 1 октября 2017 года. Однако, у нас есть ресурс в пределах 7 млрд гривен, который мы должны использовать для повышения пенсий военным на первом этапе в текущем году. И именно исходя из этих возможностей бюджета мы будем осуществлять поэтапное увеличение пенсий с учетом наших финансовых возможностей», – отметил Рева...

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