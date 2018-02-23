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Новый список «возвращенцев» на дом 2!

Сегодня в эфире на шлоке на дом 2 вернулись Катя Кауфман и Антон Шоки. Кто из них останется на проекте, а кого в субботу отправят за ворота, пока неизвестно. Но судя по тому, какие обороты набрала Екатерина, у нее шансы гораздо больше, чем у Шоки. Антона ребята всего за несколько минут заставили усомниться в том, что он сделал правильный выбор. А когда сказали, что такой принципиальный парень не сможет принять девушку с такой репутацией, как у Марго Овсянниковой, сомнений стало еще больше. Видимо очень хочется соответствовать ожиданиям.
Новый список «возвращенцев» на дом 2!

В любом случае до субботы осталось совсем немного времени, а вот до следующего последнего понедельника месяца, еще ждать и ждать. Хотя, по большому счету, фаворитка нового голосования уже вырвалась вперед. Представляем вам новый список «возвращенцев» на дом 2!



Камилла Коробейникова. Кто не знает, то это еще одна «коллекционерка» мужчин, типа Саши Шевы. А если учитывать какой сейчас контингент на доме 2 и кого ищут кастинг-директора, о чем я уже рассказывала на kvedomosti.com, она просто идеальная кандидатура.
Новый список «возвращенцев» на дом 2!





Виктория Комиссарова. Это бывшая девушка Антона Шоки. Недавно сообщила о том, что выходит замуж. По крайней мере, получила предложение и сказала «да». Неужели передумала?
Новый список «возвращенцев» на дом 2!





Александр Губернатский. Бывший парень Татьяны Мусульбес с которым она, по утверждению полиграфологов дома 2, изменила Виктору Литвинову.
Новый список «возвращенцев» на дом 2!





Татьяна Владимировна Африкантова. Мама участницы дома 2 Марины Африкантовой, хотя эта женщина, скорее всего, в представлении не нуждается.
Новый список «возвращенцев» на дом 2!





Анна Малько. На доме 2 пробыла всего 43 дня. Приходила к Андрею Черкасову, абсолютно ничем не запомнилась и непонятно каким чудом оказалась в этом списке.
Новый список «возвращенцев» на дом 2!




Думаю несложно предположить, кто будет в фаворитах оргов? Ой, простите, зрителей… Это ведь мы с вами голосуем в ТНТ-клаб
Или нет?)
...

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