В любом случае до субботы осталось совсем немного времени, а вот до следующего последнего понедельника месяца, еще ждать и ждать. Хотя, по большому счету, фаворитка нового голосования уже вырвалась вперед. Представляем вам новый список «возвращенцев» на дом 2!
Камилла Коробейникова. Кто не знает, то это еще одна «коллекционерка» мужчин, типа Саши Шевы. А если учитывать какой сейчас контингент на доме 2 и кого ищут кастинг-директора, о чем я уже рассказывала на kvedomosti.com, она просто идеальная кандидатура.
Виктория Комиссарова. Это бывшая девушка Антона Шоки. Недавно сообщила о том, что выходит замуж. По крайней мере, получила предложение и сказала «да». Неужели передумала?
Александр Губернатский. Бывший парень Татьяны Мусульбес с которым она, по утверждению полиграфологов дома 2, изменила Виктору Литвинову.
Татьяна Владимировна Африкантова. Мама участницы дома 2 Марины Африкантовой, хотя эта женщина, скорее всего, в представлении не нуждается.
Анна Малько. На доме 2 пробыла всего 43 дня. Приходила к Андрею Черкасову, абсолютно ничем не запомнилась и непонятно каким чудом оказалась в этом списке.
Думаю несложно предположить, кто будет в фаворитах оргов? Ой, простите, зрителей… Это ведь мы с вами голосуем в ТНТ-клаб
Или нет?)
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