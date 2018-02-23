Очередной обзор вечернего эфира дома 2 26.02.18 + ночной начнем с «Кастинг-шоу» на доме 2. Сегодня последний понедельник месяца и на проект вернулись двое бывших участников, набравших максимальное количество голосов в ТНТ-клаб.Екатерина Кауфман пришла к Илье Яббарову, а Антон Шоки хочет заполучить сердце Марго Овсянниковой. Забегая немного наперед скажу, что в гареме Яббарова пополнение, что очень расстроило Алену Савкину. До нее, наконец, дошло, что она была лишь пешкой в игре хитрого старичка. Ближе к вечеру Кате удалось расположить к себе Илью, они уже даже обнимались и целовались, но «отжарил» он все равно Ольгу Жарикову видимо из жалости, уже больно девица убивалась по нему.Антон Шоки хочет полететь к Марго, но не исключено, что передумает, ведь в ночном эфире участники начали ему рассказывать о прошлом Мариты Янг и убеждать, что ему такая девушка не нужна.Ну а теперь о новеньких участниках. Сегодня их 5 человек, знакомьтесь:Евгений Якубович. 26 лет, приехал из Гродно к Насте Балинской. Это ее бывший молодой человек.Ян Богурский. 24 года из Ростова-на-Дону, тоже к Насте Балинской. Девушке больше понравился Женя, и она попросила его прислать на Сейшелы.Анна Журавлева. 19 лет из Красноярска, пришла к Саймону Марданшину. Лингвист-переводчик, модель.Ильяс Воронович. 20 лет из Щукинска, к Саше Черно.Сергей Кульгавчук. 25 лет из Минска. Пиар-менеджер в ночном-клубе, пришел к Вике Борисевич.Ребятам меньше всего понравились Ильяс и Ян, они ушли за ворота.Алексей Кудряшов расстался с Кариной Прониной и его вещи полетели с балкона в бассейн.Гобозов поссорился с Иваной Диловой. Она ему не доверяет.Илья Яббаров окончательно запутался, напился, обнимался с Кауфман, пытался сбежать с проекта с Ольгой Жариковой, но потом вернулся и уединился с ней в комнате. Все!...