Воскресный бенефис Яббарова

Есть категория участников в Доме-2, которые ради пребывания на проекте готовы на все. Нет, не просто на все, а абсолютно на все! Думаю, многие зрители догадываются, о ком речь. О бывшем начальнике транспортного цеха, а ныне о новой, вернее старой, восходящей «звезде» Дома-2 Илье Яббарове, без которого теперь не обходится ни один эфир. Думаю, Яббарова так много сейчас, и он так взахлёб живёт на проекте, потому что Илья нашёл своё призвание в жизни – участник реалити-шоу, что-то среднее между бездарным актерством и художественной самодеятельностью. Можно ничего особенно не делать, фальшиво петь, нелепо танцевать, неграмотно разговаривать, часто и беспардонно менять партнеров по шоу, вести себя как свинья, да ещё и зарплату за это получать. Нет у такой «работы» никаких профессиональных критериев, не нужно никакого специального образования, нужно только желание импровизировать, «светить всегда, светить везде», дурковать, проще выражаясь, без устали и без оглядки на мнение окружающих о себе.Пик «карьеры» Яббарова на проекте, безусловно, пришёлся на тот период его существования на острове, когда он задружился там с Чуевым, опытным и циничным проектным игроком, и именно тогда заслужил все те обидные прозвища, которыми его до сих пор щедро награждают наши читатели в своих комментариях.Репутация – штука тяжёлая. Дурная прилепится, годами не отмоешься. А хорошую надо заслуживать упорным трудом. Но надо отдать должное Яббарову, репутация – не та вещь, которая волнует его хоть сколько-то. Он горд собой и самодоволен, готов к новым подвигам и подлостям. Угрызений совести нет, сомнений нет, принципов нет. Чистокровная низость!Вчерашний полиграф Яббаров расценил, как собственный бенефис, лишний повод покрасоваться. Ему настолько плевать, в каком свете он выставляет всех тех женщин, которыми, видимо в качестве бонуса за сервильность, окружили его организаторы!Безграничное тщеславие – единственная настоящая страсть Яббарова. А в комплексе с беспринципностью она обеспечит ему ещё очень долгое и «яркое» существование на проекте.Как думаете, какие ещё низы человеческой души продемонстрирует нам Ябба? Или будет лишь повторяться?...