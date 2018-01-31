Воскресный бенефис Яббарова

Пик «карьеры» Яббарова на проекте, безусловно, пришёлся на тот период его существования на острове, когда он задружился там с Чуевым, опытным и циничным проектным игроком, и именно тогда заслужил все те обидные прозвища, которыми его до сих пор щедро награждают наши читатели в своих комментариях.
Репутация – штука тяжёлая. Дурная прилепится, годами не отмоешься. А хорошую надо заслуживать упорным трудом. Но надо отдать должное Яббарову, репутация – не та вещь, которая волнует его хоть сколько-то. Он горд собой и самодоволен, готов к новым подвигам и подлостям. Угрызений совести нет, сомнений нет, принципов нет. Чистокровная низость!
Вчерашний полиграф Яббаров расценил, как собственный бенефис, лишний повод покрасоваться. Ему настолько плевать, в каком свете он выставляет всех тех женщин, которыми, видимо в качестве бонуса за сервильность, окружили его организаторы!
Безграничное тщеславие – единственная настоящая страсть Яббарова. А в комплексе с беспринципностью она обеспечит ему ещё очень долгое и «яркое» существование на проекте.
Как думаете, какие ещё низы человеческой души продемонстрирует нам Ябба? Или будет лишь повторяться?
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