Вернувшись из отпуска на телестройку, Марина Тристановна сияла и летала на крыльях любви. Будни быстро стерли следы радостной эйфории, да и замятые скандалы в семье дочери оптимизма не прибавляют. Но, женщину греют перспективы: и сама женихом обзавелась, и внучка Бетти – свет в окошке, да и дочь с зятем на Сейшелы собираются.Гром грянул, откуда не ждали – в соцсетях жених Александр утверждает, что никакого отношения к шоу не имеет. Причем в такой форме, что ясно, происходящее на телестройке ему навряд ли по душе, а друзья и знакомые вообще шокированы его интересом к реалити-шоу и женщине-участнице дома 2. Жених бросил Тристановну из-за дома 2? Или из-за богатого прошлого Марины Тристановны, о чем шлок рассказывал, и собственного нежелания связываться со скандальным проектом.Чего испугался - Блюмов или позора?Не каждый мужчина, даже при наличии достатка и состоявшийся в жизни, в столь солидном возрасте готов с головой окунуться в жизнь чужой для него семьи, заботиться о младенце, к которому он отношения не имеет. Одно дело совместный отпуск и отдых, который еще и рекламой помогает, другое – жизнь в молодежном окружении под камерами, со съемками, гулянками в общем доме, и допросами от ведущих.Отказываясь от участия в телешоу, отказывается ли столь долгожданный жених и от Марины Тристановны? Или просто оправдывает свое нежелание ввязываться в скандалы, увидев прошлые конфликты в семье Блюменкранц? Может, потенциальный жених просто использовал влюбленную женщину для пиара экскурсий и отдыха в чужой стране? Или соизволил эфиры посмотреть и испугался, что его связывают со скандальным шоу? На мерзлых бревнах сидеть не желает?...