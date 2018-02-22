| | Гобозов отрабатывает долги на доме 2!?
Шоу-Биз и культура

Гобозов отрабатывает долги на доме 2!?

Подтвердились слухи о том, что Александр Гобозов не за очередной любовью вернулся на реалити-шоу дом 2, а решил поправить сове печальное материальное положение. На известном сайте судебных приставов найдены его данные. Гобозов отрабатывает долги на доме 2!? Точь-в-точь повторяя историю своего друга Андрея Чуева, который с такой же целью возвращался на реалити-шоу.
Гобозов отрабатывает долги на доме 2!?

Не потому ли, изрядно потрепанному жизнью и кредитами ветерану не только отдают львиную долю эфирного времени, но и спрашивают его мнение, доверяют вести конкурсы на поляне дома 2, не обращая внимания на подсказки из наушника. Повторение истории Андрея Чуева в виде должника Гобозова особого интереса не вызывает, поскольку сборище людей, имеющих задолженности по выплатам на один квадратный сантиметр реалити-шоу просто зашкаливает.
Гобозов отрабатывает долги на доме 2!?



Сценарий пишется на выходных?


Интересно другое, уж не за сценарными ли заготовками отправляется на выходные дни Александр Гобозов? Нужны советы друга, помощь семьи, подсказки Ольги Васильевны и жаркие ночи с супругой Алианой, о которых писал сайт kvedomosti.com. Все остальное - это постановочные сюжеты, которые приправлены стремлением вызвать интерес к реалити-шоу и семейству Гобозовых. Не потому ли и выбрана на амплуа возлюбленной хорошо знакомая до проекта Ивана Дилова, которой очень хочется не обнимашки и разговоры с Саней изображать, а со сверстниками общаться?
Гобозов отрабатывает долги на доме 2!?

Если верить появившимся в сети слухам, что Александр Гобозов уже находится на острове Любви, то пути обхода запрета покидать страну уже хорошо известны со времен того же Андрея Чуева. Да и долг могли погасить, в счет жарких эфиров с сейшельской площадки. А вам нравится способ отработки долгов Сани Гобозова? Стали эфиры интереснее и ярче?
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