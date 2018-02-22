Подтвердились слухи о том, что Александр Гобозов не за очередной любовью вернулся на реалити-шоу дом 2, а решил поправить сове печальное материальное положение. На известном сайте судебных приставов найдены его данные. Гобозов отрабатывает долги на доме 2!? Точь-в-точь повторяя историю своего друга Андрея Чуева, который с такой же целью возвращался на реалити-шоу.Не потому ли, изрядно потрепанному жизнью и кредитами ветерану не только отдают львиную долю эфирного времени, но и спрашивают его мнение, доверяют вести конкурсы на поляне дома 2, не обращая внимания на подсказки из наушника. Повторение истории Андрея Чуева в виде должника Гобозова особого интереса не вызывает, поскольку сборище людей, имеющих задолженности по выплатам на один квадратный сантиметр реалити-шоу просто зашкаливает.Сценарий пишется на выходных?Интересно другое, уж не за сценарными ли заготовками отправляется на выходные дни Александр Гобозов? Нужны советы друга, помощь семьи, подсказки Ольги Васильевны и жаркие ночи с супругой Алианой, о которых писал сайт kvedomosti.com. Все остальное - это постановочные сюжеты, которые приправлены стремлением вызвать интерес к реалити-шоу и семейству Гобозовых. Не потому ли и выбрана на амплуа возлюбленной хорошо знакомая до проекта Ивана Дилова, которой очень хочется не обнимашки и разговоры с Саней изображать, а со сверстниками общаться?Если верить появившимся в сети слухам, что Александр Гобозов уже находится на острове Любви, то пути обхода запрета покидать страну уже хорошо известны со времен того же Андрея Чуева. Да и долг могли погасить, в счет жарких эфиров с сейшельской площадки. А вам нравится способ отработки долгов Сани Гобозова? Стали эфиры интереснее и ярче?...