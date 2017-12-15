В Украине наградили лучших артистов по версии организаторов премии YUNA-2018: видео

В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2018.Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Так, звездный тренер "Голос. Дети" стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.Вслед за Monatik две награды домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил второй год подряд в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі", которая по словам Юлии Саниной была написана за 5-10 минут, назавана лучшей украиноязычной песней.Интересно, что "Открытием года" был названа группа Kazka. А коллектив "Братья Гадюкины" получил награду за особые достижения в музыке.Список победителей премии YUNA-2018Лучший исполнитель – MonatikЛучшая исполнительница - Тина КарольЛучшая рок-группа – The HardkissЛучший поп-группа – Время и СтеклоЛучшая песня – "Журавлі", The HardkissЛучший альбом –H2Lo - LobodaЛучший менеджмент - Mozgi EntertainmentЛучший дуэт – На вершине - Pianoboy и MorphomОткрытие года – KazkaЛучшая песня - "Тает лед" - ГрибыЛучший видеоклип – Vitamin D - MonatikЛучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D...