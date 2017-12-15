В Украине наградили лучших артистов по версии организаторов премии YUNA-2018: видео

Триумфатором этого года стал Monatik. Артист победил сразу в нескольких номинациях. Так, звездный тренер "Голос. Дети" стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.
Вслед за Monatik две награды домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил второй год подряд в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі", которая по словам Юлии Саниной была написана за 5-10 минут, назавана лучшей украиноязычной песней.
Интересно, что "Открытием года" был названа группа Kazka. А коллектив "Братья Гадюкины" получил награду за особые достижения в музыке.
Список победителей премии YUNA-2018
Лучший исполнитель – Monatik
Лучшая исполнительница - Тина Кароль
Лучшая рок-группа – The Hardkiss
Лучший поп-группа – Время и Стекло
Лучшая песня – "Журавлі", The Hardkiss
Лучший альбом –H2Lo - Loboda
Лучший менеджмент - Mozgi Entertainment
Лучший дуэт – На вершине - Pianoboy и Morphom
Открытие года – Kazka
Лучшая песня - "Тает лед" - Грибы
Лучший видеоклип – Vitamin D - Monatik
Лучшее концертное шоу – Live Show Vitamin D...