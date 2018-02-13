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Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
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В столице подожгли иномарку (видео)
В Киеве участились случаи вандализма
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Янукович собрался выйти на люди и рассказать о Майдане
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Дмитрий Савельев: «Важно постоянно напоминать о незаживающей ране Ходжалы»
В Гомеле пройдет Первый форум регионов Украины и Беларуси
Экономика
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Киевские Ведомости
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Социум
Топ-10 самых удивительных мировых находок
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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