| | В Бразилии сняли на видео редкое природное явление – оптический феномен гало
Социум

В Бразилии сняли на видео редкое природное явление – оптический феномен гало

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