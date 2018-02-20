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Здоровье

Ученые обнаружили связь между травяными чаями и раком

Ученые обнаружили связь между травяными чаями и раком
Так, вполне безобидный ромашковый чай может привести к летальному исходу.

Ученые считают, что в травяном и ромашковом чаях содержатся растительные токсины. Эксперты призывают производителей данной продукции уделять больше внимания выращиванию и уборке растений.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsyou.

Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.

Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.

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«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», — сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета...

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