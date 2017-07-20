Впереди планеты всей: Россия занимает одно из первых мест по темпам распространения ВИЧ

Темпы распространения ВИЧ-инфекции в РФ растут быстрее, чем в странах Африки к югу от Сахары, где наблюдается крупнейшая в мире эпидемия ВИЧ. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Русский Еврей.
Об этом говорится в статье под заглавием «Социальный консерватизм — причина эпидемии ВИЧ в России», — которая была опубликована изданием Politico (США) и 27 февраля переведена на русский язык порталом ИноСМИ.
«В январе 2016 года в России был зарегистрирован миллионный ВИЧ-инфицированный — 26-летняя женщина. По мнению экспертов в области здравоохранения, фактические цифры, вероятно, намного выше.
Во многих странах мира, включая Соединенные Штаты, темпы распространения ВИЧ снижаются благодаря таким стратегическим программам, как обмен игл на чистые, повышение осведомленности и расширение доступа к антиретровирусной терапии.
В США, например, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний, за период с 2011 по 2015 год ежегодное количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных сократилось на 5%. Но в России дело обстоит иначе», — пишет автор статьи и продолжает:
«Растущий в России ВИЧ-кризис, по-видимому, не является проблемой для Русской православной церкви, которая в качестве исцеления от вируса проповедует веру и семейные ценности.
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Растущий в последние годы союз между президентом России Владимиром Путиным и церковью способствует созданию условий, в которых сексуальное просвещение в школах запрещено, программы раздачи чистых игл отвергаются как греховные, а наступления на права женщин и гомосексуалистов осуществляется с согласия государства»...