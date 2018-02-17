Твердо стоять на земле: «Грязинский завод» на АГРОСАЛОН

сегодня в 13:01Мероприятие пройдет осенью в Москве и представит самые новые и самые востребованные модели сельскохозяйственной техники крупнейших производителей со всего мира.Почвообрабатывающие машины «Грязинского культиваторного завода» выпускаются более 50 лет и занимают лидирующее положение на отечественном рынке.На выставке АГРОСАЛОН будет представлен весь модельный ряд выпускаемой ГКЗ (ПАО) техники, которая позволит сформировать полный агротехнологический шлейф для традиционной, минимальной, междурядной обработки почвы, легко встроится в применяемую хозяйствами агротехнологию и агрегатируется российскими и импортными тракторами.Напомним, выставка проходит раз в два года по четным годам. Следующий показ техники АГРОСАЛОН состоится с 9 по 12 октября 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Организаторами проекта выступают профессиональные объединения сельхозмашиностроителей России и Германии – Ассоциация «Росспецмаш» и VDMA Landtecknik, что гарантирует высокий уровень мероприятия. АГРОСАЛОН входит в число самых значимых выставок сельхозтехники наряду с «Агритехника» в Ганновере и «СИМА» в Париже. (Источник: пресс-служба выставки «АГРОСАЛОН»)...