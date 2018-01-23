| | Маша Собко блистала в платье с откровенным декольте
Шоу-Биз и культура

Маша Собко блистала в платье с откровенным декольте

Маша Собко блистала в платье с откровенным декольте
Певица посетила престижную премию.
На премии Yuna-2018, которая на днях прошла в Киеве, присутствовала и Маша Собко. Еще накануне звезда озаботилась выбором аутфита для этого мероприятия, но в результате, удивила поклонников своим нарядом, передает Киевские Ведомости со ссылкой на storinka.com.ua.

Маша выбирала между черным, синим и зеленым платьем. В результате артистка появилась на церемонии награждения в вечернем платье алого оттенка. Роскошный наряд был украшен блестящим декором и подчеркивал прекрасную фигуру исполнительницы.

Читайте также: Маша Собко похвасталась соблазнительным декольте

...

Еще по теме

Маша Собко удивила смелым фото

Маша Собко удивила смелым фото

23-01-2018, 15:10
Читать
Маша Собко похвасталась соблазнительным декольте

Маша Собко похвасталась соблазнительным декольте

6-11-2017, 00:50
Читать
Маша Собко поделилась милым снимком с дочерью

Маша Собко поделилась милым снимком с дочерью

26-03-2017, 20:59
Читать
Маша Собко покорила красотой в нежном и ярком образе

Маша Собко покорила красотой в нежном и ярком образе

26-03-2017, 08:45
Читать
Маша Собко покорила красную дорожку роскошным платьем

Маша Собко покорила красную дорожку роскошным платьем

7-11-2016, 01:57
Читать
Маша Собко для выступления перед украинскими бойцами выбрала мини-платье

Маша Собко для выступления перед украинскими бойцами выбрала мини-платье

3-07-2014, 05:02
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail