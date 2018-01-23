Маша Собко блистала в платье с откровенным декольте

На премии Yuna-2018, которая на днях прошла в Киеве, присутствовала и Маша Собко. Еще накануне звезда озаботилась выбором аутфита для этого мероприятия, но в результате, удивила поклонников своим нарядом, передает Киевские Ведомости со ссылкой на storinka.com.ua.
Маша выбирала между черным, синим и зеленым платьем. В результате артистка появилась на церемонии награждения в вечернем платье алого оттенка. Роскошный наряд был украшен блестящим декором и подчеркивал прекрасную фигуру исполнительницы.
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