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Загорелая Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья

Загорелая Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья
Модель представила бренд Intimissimi.
32-летняя супермодель Ирина Шейк восхитила своих поклонников новыми фото. Знаменитость опубликовала снимки в нежном шелковом топе от марки Intimissimi, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Ирина сотрудничает с этим брендом и ранее уже публиковала соблазнительные фото в белье и купальнике. Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях: "Красавица", "самая красивая женщина на свете", "Тебе идет этот наряд, очень красивое белье, как и ты!".

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Загорелая Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья

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