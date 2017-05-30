Загорелая Ирина Шейк снялась в рекламе нижнего белья

32-летняя супермодель Ирина Шейк восхитила своих поклонников новыми фото. Знаменитость опубликовала снимки в нежном шелковом топе от марки Intimissimi, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Ирина сотрудничает с этим брендом и ранее уже публиковала соблазнительные фото в белье и купальнике. Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях: "Красавица", "самая красивая женщина на свете", "Тебе идет этот наряд, очень красивое белье, как и ты!".
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