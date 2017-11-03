| | Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте
Шоу-Биз и культура

Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте
Девушка выбрала платье в пол.

26 февраля во Дворце "Украина" состоялась седьмая ежегодная профессиональная музыкальная премия YUNA 2018. Музыкальную премию вручили исполнителям в одиннадцати номинациях, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева появилась на светском мероприятии в сексуальном вечернем наряде в пол.
Певица выбрала черное полупрозрачное платье с глубоким декольте и вышивкой от Daria Karlozi, стоимостью 11,200 гривен.

На странице в Instagram Надя опубликовала фото в компании солистки группы The Hardkiss – Юлии Саниной.

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"У нас с The Hardkiss есть приятная традиция – фоткаться с победными статуэтками "Yuna". Предлагаю ее сделать ежегодной! Поп Рок princess", – подписала кадр Дорофеева.

Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

Надя Дорофеева восхитила нарядом с глубоким декольте

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