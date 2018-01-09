| | Слава из «НеАнгелов» взволновалась снимком в бикини
Шоу-Биз и культура

Слава из «НеАнгелов» взволновалась снимком в бикини

Слава из «НеАнгелов» взволновалась снимком в бикини
Девушка отдыхает в Египте.
Солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала своих фанов в Instagram горячим фото в купальнике, на котором продемонстрировала точеную фигуру, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.

Судя по всему, певица проводит отпуск в солнечном Египте, откуда один за другим публикует в соцсети яркие снимки.
На одном из новых фото Каминская запечатлена на камнях в купальнике.

"Гриль", - в шутку прокомментировала она фото.

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Под фотографией собралось более 25 тыс. лайков. Фолловеры зовут знаменитость "богиней", а фигуру называют "совершенной".

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