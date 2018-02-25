| | Sony XZ2 РјРѕР¶РµС‚ РІС‹С‚РµСЃРЅРёС‚СЊ Galaxy S9 СЃ СЂС‹РЅРєР°
Наука

Sony XZ2 РјРѕР¶РµС‚ РІС‹С‚РµСЃРЅРёС‚СЊ Galaxy S9 СЃ СЂС‹РЅРєР°

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Sony XZ2 РјРѕР¶РµС‚ РІС‹С‚РµСЃРЅРёС‚СЊ Galaxy S9 СЃ СЂС‹РЅРєР°

РћРґРЅРёРј РёР· РіР»Р°РІРЅС‹С… РїСЂРµРёРјСѓС‰РµСЃС‚РІ Sony Xperia XZ2, РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РІС‹РґРµР»РёР»Рё Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ Р°РЅР°Р»РёС‚РёРєРё, СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёСЏ HDR. Р—Р°РјРµРґР»РµРЅРЅР°СЏ СЃСЉРµРјРєР° РІ Р±РѕР»СЊС€Рµ РЅРµ РёРјРµРµС‚ РїРѕС‚РµСЂРё РєР°С‡РµСЃС‚РІР° РєР°РґСЂРѕРІ. РџРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ РѕС‚СЃСѓС‚СЃС‚РІСѓРµС‚ СЂР°Р·РјС‹С‚РёРµ Рё С‡СЂРµР·РјРµСЂРЅР°СЏ РѕСЃРІРµС‰РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ СЃРЅРёРјРєРѕРІ. Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ РЅРµ СЃРјРѕРіР»Рё, С‚Р°Рє Р¶Рµ, РЅРµ РѕС†РµРЅРёС‚СЊ РЅРѕРІС‹Р№ РґРёР·Р°Р№РЅ С„Р»Р°РіРјР°РЅР° Sony, СѓС‡РёС‚С‹РІР°СЋ С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РІРЅРµС€РЅРёР№ РІРёРґ Galaxy S9 РЅРµ РїСЂРµС‚РµСЂРїРµР» РѕСЃРѕР±С‹С… РёР·РјРµРЅРµРЅРёР№.
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