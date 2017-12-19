Харьковский тхэквондист поборется за олимпийскую лицензию

24 февраля в Киеве состоялся открытый чемпионат КДЮСШ «Школа спорта» по тхэквондо ВТФ, по результатам которого определились составы сборной Украины на чемпионат мира среди юниоров и квалификационный турнир на III Летние юношеские Олимпийские игры.Участие в киевском турнире приняли более 650 юных тхэквондистов из 18 областей Украины. Медали были разыграны в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2010-2009 г.р.), юноши (2008-2007 г.р.), кадеты (2006-2004 г.р.) и юниоры (2003-2001 г.р.). Именно к юниорам было приковано основное внимание, ведь победители в этой категории получили право представлять Украину на чемпионате мира, а также бороться за олимпийские лицензии.В состав сборной Украины, которая отправится на квалификационный турнир, попал харьковчанин Александр Дзюба. Он будет соревноваться в весовой категории до 63кг. По квоте украинские тхэквондисты будут бороться за лицензии в трех весовых категориях среди юниоров и в трех категориях среди юниорок.Квалификационный турнир по олимпийскому тхэквондо состоится 6 и 7 апреля этого года в Тунисе, а юношескую Летнюю олимпиаду-2018 с 6 по 18 октября будет принимать столица Аргентины Буэнос-Айрес.Кроме того, на киевском турнире определился состав юниорской сборной Украины, которая с 9 по 13 апреля также в Тунисе будет бороться за медали чемпионата мира. В состав команды попали семь представителей Харьковской области. Компанию Александру Дзюбе (весовая категория до 59 кг) составили Артур Панченко (весовая категория до 48 кг), Артур Кулида (до 63 кг), Дмитрий Маркин (до 78 кг), Данила Манюхин (весовая категория – свыше 78 кг), Вера Процветаева (до 52 кг) и Наталья Бондарь (до 59 кг).Индивидуальная подготовка спортсменов к чемпионату мира и квалификационному турниру уже стартовала, а 20 марта они отправятся на олимпийскую базу в Конча-Заспу, где для сборной Украины запланирован спарринговый тренировочный сбор.В целом на турнире, который состоялся в Киеве, харьковские тхэквондисты совместными усилиями четырех возрастных категорий завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых наград и заняли второе место в общекомандном зачете. Первое было за киевлянами, а третье заняли представители Киевской области, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА...