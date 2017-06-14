Харьковские борцы завоевали медали международного класса

С 23 по 25 февраля состоялся ХХІІ Киевский международный турнир, посвященный выдающимся украинским борцам и тренерам, на котором спортсмены Харьковщины завоевали «серебро» и «бронзу».Традиционный турнир, участие в котором принимают сильнейшие борцы мира в греко-римском и вольном стиле, в этом году собрал 700 спортсменов из 38 стран.Несмотря на большую конкуренцию, ведь в Киев приехали чемпионы и призеры Европы, мира и Олимпийских игр, хозяева ковров – украинские борцы – выступили очень уверенно, завоевав 24 медали, в том числе пять золотых. Одну серебряную и одну бронзовую на свой счет записали харьковчане.В борьбе греко-римским стилем в весе до 97 кг серебряным призером стал Димитрий Тимченко. На пути к финалу харьковский борец выиграл у бронзового призера Олимпиады-2016 представителя Беларуси Джавида Гамзатова, затем победил азербайджанца Турмана Эюбова, а в полуфинале еще одного спортсмена из Азербайджана – Орхана Нуриева, который является лидером мирового рейтинга в этой весовой категории.В поединке за «золото» Димитрий встретился с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом Европы и мира армянским борцом Артуром Алексаняном. К сожалению, пройти этого соперника ему не удалось. Уступив со счетом 0:3, Димитрий Тимченко стал серебряным призером турнира.Еще один воспитанник харьковской школы греко-римской борьбы – Семен Новиков – остановился в шаге от третьего места в весе до 87 кг. В «бронзовом финале» Семен уступил чемпиону мира Максиму Манукяну из Армении.Бронзовую медаль харьковские спортсмены завоевали в женской борьбе. Анастасия Шустова в весе до 76кг уступила в четвертьфинале сопернице из Канады Лиах Фергюсон, которая в итоге стала обладательницей серебряной награды. В «бронзовом финале» Анастасия выиграла у полячки Анны Урбанович. Победила в этой весовой категории канадская спортсменка Эрика Вейб...