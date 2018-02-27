Коричнево-мраморный клоп путешествует по России

вчера в 16:00Россельхознадзор предупреждает жителей о распространении на территории Краснодарского края коричнево-мраморного клопа.Главный очаг скопления насекомых сейчас зафиксирован в Сочи. Там инспекторы регулярно проводят рейды. Сообщения о нашествии вредителей уже начинают поступать из Новороссийска. Отличительные приметы клопа — это черно-белые полосы по краю брюшка и шипы по всему телу. До середины марта этот вредитель находится в спячке. Как только начнется активный период, под угрозой окажется весь урожай.Плановые рейды специалистов направлены на выявление очагов зимовки этого насекомого. Поиски и химическая обработка мест обитания клопа проводятся регулярно с июля прошлого года. Непосредственно для людей это карантинное насекомое не опасно, однако, плодовым деревьям оно наносит непоправимый урон. (Источник: официальный сайт Россельхознадзора)...