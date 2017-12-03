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События

В Омской области в сельском туалете нашли труп мужчины

В населённом пункте Саргатское Омской области в сельском туалете нашли труп мужчины. Позже оказалось, что это бывший заключённый, который недавно вышел на волю.
В Омской области в сельском туалете нашли труп мужчины
Следствие установило, что 20 февраля в гости к своему 55-летнему пришёл 32-летний мужчина. В доме оказался брат приятеля, который постоянно избивал владельца квартиры, так как тот был инвалидом-колясочником. Тогда гость решил встать на защиту мужчины, схватил кухонный нож, и нанёс несколько ударов обидчику. Пострадавший скончался на месте ЧП.Чтобы скрыть следы содеянного, гость отнёс труп в туалет и там его спрятал. Позже в дом пришёл участковый, который должен был поставить отметку о том, что бывший заключённый ведёт себя порядочно. Тогда он и почувствовал неприятный запах, который доносился со стороны туалета. На текущий момент следователи уже возбудили уголовное дело...

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