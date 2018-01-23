В Петербурге травести избили прохожих туфлями со шпильками

В центре Санкт-Петербурга травести избили прохожих туфлями со шпильками. Инцидент произошёл в конце 2017 года, однако стало известно об этом лишь сейчас.Происшествие случилось на улице Думской. Одна "девушка" вышла на улицу покурить, когда незнакомый прохожий попросил у "неё" зажигалку. Скорее всего мужчина смог догадаться, что это травести, и оскорбил участника шоу. В ответ на это трансвестит ударил прохожего с такой силой, что его отбросило назад на пару метров. Сразу после этого на пороге появилась другая участница шоу и ввязалась в потасовку. На защиту прохожего пришёл другой случайный. В свою очередь травести вооружились туфлями со шпильками и начали избивать мужчин. В конечном итоге один из пострадавших решил попросту сбежать с места ЧП.Остаётся неизвестным, заинтересовались ли данным случаем правоохранительные органы...