В Ростове горит школа

В Ростове горит средняя школа № 104. Учебное заведение расположено на улице Комарова.Сегодня 1 марта в социальных сетях появилась информация о том, что в городе Ростове загорелось учебное заведение, которое расположено по улице Комарова 9/5. Известно, что загорелась средняя школа № 104, которая расположена в Северном районе.На место происшествия выехали пожарные и сотрудники скорой помощи. По информации, которая предоставлена спасателями Ростова на 15:30, учебное заведение еще продолжают тушить. Всех учащихся и сотрудников школы эвакуировали из здания, пострадавших в результате задымления нет.Пока неизвестно, что привело к возникновению пожара. Эксперты предполагают, что к возгоранию могло привести короткое замыкание. После тушения пожара будет создана специальная комиссия, которая и определит причины инцидента.Сообщается, что завтра в учебном заведении отменены занятия. Сумма нанесенного школе ущерба пока неизвестна...