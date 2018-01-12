В Казани водитель автобуса проехал прямо по стопе мужчины

В Казани мужчина попал в больницу с переломом стопы. Оказалось, что травму он получил в результате наезда на ногу автобуса.В Казани (Татарстан) на улице Гвардейской произошло чрезвычайное событие, в результате которого мужчина получил травму стопы. Сообщается, что сегодня 1 марта напротив дома №46/4 автобус сбил 56-летнего мужчину. Водитель транспортного средства не остался на месте инцидента, а скрылся.На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшего с переломом стопы доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина рассказал, что водитель автобуса переехал его стопу. Теперь полицейские просят всех очевидцев данного инцидента сообщить имеющуюся информацию по телефонам полиции или 5-333-819, 5-333-848.Сотрудники ГИБДД рассказали, что на Кировской дамбе в Казани также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате произошло столкновение автобуса Нефаз-5299 и легкового автомобиля Lada Priora. В данной аварии пострадала 76-летняя пассажирка автобуса, которая доставлена в больницу с переломом руки и ушибом мягких тканей. Установлено, что водитель автобуса выбрал неправильную дистанцию, что и привело к ДТП...