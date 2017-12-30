Под Саратовом пассажирам автобуса устроили смертельный аттракцион

В Саратовской области пользователи социальных сетей с возмущением обсуждают информацию, опубликованную жителем Балакова. По словам автора, водитель рейсового автобуса устроил пассажирам смертельный аттракцион, проехав большую часть пути с открытой дверью.Как сообщает автор публикации, этот автобус в часы пик полностью заполняется людьми. Сегодняшним утром пассажиры, стоящие на задней площадке, вынуждены были цепляться за любые предметы, только чтобы не выпасть из открытой двери. Стоит учесть еще и морозную погоду, которая не располагает к поездкам «с ветерком».После того, как из двери на повороте едва не выпала на дорогу школьница, пассажиры взбунтовались и стали требовать от водителя, чтобы он исправил свое транспортное средство. На что они узнали, что техническую неисправность можно устранить только в парке. Пользователи в своих комментариях обратились к областным властям с вопросом, по каким критериям перевозчики выигрывают тендеры...