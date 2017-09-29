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Депутат облдумы Губаров подрался с зеленоградским застройщиком

Депутат облдумы Губаров подрался с зеленоградским застройщиком
По данным источника, оба участника конфликта написали друг на друга заявления в полицию. В драке также участвовал сын Губарова Дмитрий, который является депутатом окружного совета Зеленоградского городского округа.Инцидент произошел в Зеленоградске 27 февраля. На просьбу прокомментировать ситуацию предприниматель Петр Сидоренко ответил: «Я не буду разговаривать, до свидания».Депутат Валерий Губаров не смог ответить на звонок корреспондента «Нового Калининграда», заявив что он находится в больнице. В смс-сообщении Губаров ответил, что лежит в больнице. На вопрос, связано ли это как-то с дракой с Петром Сидоренко, парламентарий не ответил.В пресс-службе регионального УМВД не стали раскрывать подробности конфликта между Сидоренко и Губаровым, сообщив, что все материалы направлены в прокуратуру. Пресс-секретарь надзорного ведомства на момент публикации новости не ответил на несколько звонков.Валерий Губаров избрался в Калининградскую облдуму шестого созыва в сентябре 2016 года. Он является председателем постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды.До того как стать депутатом, Губаров был главой Зеленоградского района и депутатом окружного совета депутатов.Петр Сидоренко является учредителем компании «Строй-дом». Сам Губаров ранее возглавлял ООО «Зеленоградск-Сельстрой», которая сейчас принадлежит Петру Сидоренко и семье Валерия Губарова. По данным источника, Сидоренко до сих пор является бизнес-партнером Губарова старшего...

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