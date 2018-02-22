| | В Астрахани 3-летняя девочка получила травмы в маршрутке
События

В Астрахани 3-летняя девочка получила травмы в маршрутке

В Астрахани 3-летняя девочка получила травмы в одной из маршруток №116. Ребёнок упал, когда автобус резко тронулся с места. В итоге малышке диагностировали ушиб кисти руки.
В Астрахани 3-летняя девочка получила травмы в маршрутке
В сообщении пресс-службы УМВД РФ по Астраханской области сказано, что 28-летний водитель автобуса, которые ездит по маршруту №116, ехал в направлении Красной Набережной улицы. На одной из остановок мужчина высадил пассажиров, а затем начал резкое движение. В итоге 3-летняя девочка, которая стояла в салоне автобуса, упала и получила ушиб кисти руки. Отмечается, что у водителя маршрутки уже есть 32 штрафа из-за нарушений ПДД, из них 8 не оплачено до сих пор.Уточняется, что когда прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС решили составить акт, они нашли ряд недостатков состояния улично-дорожной сети. В частности, это и отсутствие горизонтальной линии разметки, и несоответствие створа пешеходного перехода по ширине, а также наличие выбоины на дороге размером 140х50х5 дм.Полицейские составили административный материал по отношению к водителю автобуса...

Еще по теме

В Великом Новгороде пассажирка автобуса получила травмы из-за резкого тормо ...

В Великом Новгороде пассажирка автобуса получила травмы из-за резкого тормо ...

22-02-2018, 08:46
Читать
В Тобольске 12-летняя девочка трагически погибла под колесами автобуса

В Тобольске 12-летняя девочка трагически погибла под колесами автобуса

19-06-2017, 19:56
Читать
В Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса

В Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса

23-04-2017, 10:55
Читать
Пенсионерка упала под колеса автобуса в Молодечно

Пенсионерка упала под колеса автобуса в Молодечно

4-02-2017, 15:44
Читать
В Ровенской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, много жертв

В Ровенской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, много жертв

5-10-2016, 13:33
Читать
В ДТП на Львовщине пострадали четверо детей

В ДТП на Львовщине пострадали четверо детей

20-07-2015, 17:00
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail