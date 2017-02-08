| | Неизвестные избили 13-летнего школьника в Санкт-Петербурге
События

Неизвестные избили 13-летнего школьника в Санкт-Петербурге

Трое неизвестных избили 13-летнего школьника. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.
Неизвестные избили 13-летнего школьника в Санкт-Петербурге
Пресс-служба полиции Санкт-Петербурга сообщила, что трое неизвестных избили 13-летнего подростка. Инцидент произошел вчера 28 февраля. Ребенок был доставлен сотрудниками скорой помощи в ближайшую больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.Мальчик рассказал, что около восьми вечера на улице Долгоозерной на него произошло нападение троих неизвестных парней. Преступники избили школьника, а затем скрылись с места происшествия. Мальчику удалось добраться домой, где родители вызвали медиков и полицию.Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по данному факту. Всех, кто был свидетелем инцидента, просят сообщить известную информацию в полицию. О том, что мальчика было что-то украдено, не сообщается...

Еще по теме

В Балашихе избили 15-летнего школьника

В Балашихе избили 15-летнего школьника

8-02-2017, 14:54
Читать
В Санкт-Петербурге трое похитили, избили и изнасиловали официантку

В Санкт-Петербурге трое похитили, избили и изнасиловали официантку

15-10-2016, 14:15
Читать
В метро Санкт-Петербурга избили 69-летнего пенсионера

В метро Санкт-Петербурга избили 69-летнего пенсионера

16-08-2016, 15:20
Читать
В метро Санкт-Петербурга избили пенсионера

В метро Санкт-Петербурга избили пенсионера

16-08-2016, 13:13
Читать
В Санкт-Петербурге неизвестные избили и ограбили сотрудника ФСБ

В Санкт-Петербурге неизвестные избили и ограбили сотрудника ФСБ

1-05-2016, 19:35
Читать
В Ростове из-за фотоснимка в соцсети подростки избили школьника до полусмер ...

В Ростове из-за фотоснимка в соцсети подростки избили школьника до полусмер ...

27-06-2014, 16:39
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail