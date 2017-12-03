СБУ раскрыла организацию, которая легализовывала в Украине террористов

СБУ раскрыла организацию, которая легализовывала в Украине иностранцев, в том числе и участников международных террористических организаций. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.Злоумышленники подыскивали желающих получить украинское гражданство.Дельцы обеспечивали "клиентов" поддельными паспортами граждан Украины – жителей АРК Крым с целью дальнейшего получения последним биометрических паспортов". Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы выявили "дата-штампы" о пересечение границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств. У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины – жителей АР Крым, справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.Решается вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, которые воспользовались ее "услугами"...