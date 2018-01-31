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Киевские Ведомости
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| Facebook решил отказаться от нововведения после критики от пользователей
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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