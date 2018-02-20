РћРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅ РїРµСЂРІС‹Р№ С‚РёР·РµСЂ РЅРѕРІРѕРіРѕ СЃРµРґР°РЅР° KIA Quoris

РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ KIA РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°Р»Р° РЅРѕРІС‹Р№ С‚РёР·РµСЂ СЃР»РµРґСѓСЋС‰РµРіРѕ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ СЃРµРґР°РЅР° KIA Quoris, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ Р±СѓРґРµС‚ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅ РїСѓР±Р»РёРєРµ СѓР¶Рµ РІ СЃР»РµРґСѓСЋС‰РµРј РјРµСЃСЏС†Рµ. Р Р°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРё РѕС‚РјРµС‚РёР»Рё, С‡С‚Рѕ РґРµР±СЋС‚ РјРѕРґРµР»Рё РЅР° РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅРѕРј Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊРЅРѕРј СЂС‹РЅРєРµ СЃРѕСЃС‚РѕРёС‚СЃСЏ РґРѕ РєРѕРЅС†Р° 2018 РіРѕРґР°. РџСЂРёРјРµС‡Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ, С‡С‚Рѕ РЅР° СЌС‚РѕС‚ СЂР°Р· РґРёР·Р°Р№РЅ РјРѕРґРµР»Рё СЂР°Р·СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°Р»СЃСЏ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕ СЃ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРј РѕС„РёСЃРѕРј KIA.
РћС‚РјРµС‡Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРё РёР· KIA РґРµР»Р°СЋС‚ РѕСЃРѕР±С‹Р№ СѓРїРѕСЂ РЅР° Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊРЅС‹Р№ СЂС‹РЅРѕРє РЎРѕРµРґРёРЅРµРЅРЅС‹С… РЁС‚Р°С‚РѕРІ, РіРґРµ РїРѕР»РЅРѕСЂР°Р·РјРµСЂРЅС‹Рµ СЃРµРґР°РЅС‹ РїРѕРєР° РЅРµ С‚Р°Рє СЃРёР»СЊРЅРѕ СѓСЃС‚СѓРїР°СЋС‚ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР°Рј. РќР°СЂСЏРґСѓ СЃ СЌС‚РёРј Р°РєС‚СѓР°Р»СЊРЅС‹Р№ KIA Quoris РїРѕРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ РЅРµ Р»СѓС‡С€РёРµ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ РїСЂРѕРґР°Р¶, СЂРµР°Р»РёР·РѕРІР°РІС€РёСЃСЊ РІ 2017 РіРѕРґСѓ РІСЃРµРіРѕ 2 524 СЂР°Р·Р°.
РќР° РґР°РЅРЅС‹Р№ РјРѕРјРµРЅС‚ РЅРµС‚ РЅРёРєР°РєРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рѕ С‚РµС…РЅРёС‡РµСЃРєРёС… С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёСЃС‚РёРєР°С… KIA Quoris, РЅРѕ РЅРµ РёСЃРєР»СЋС‡РµРЅРѕ, С‡С‚Рѕ РјРѕРґРµР»СЊ РїРѕР»СѓС‡РёС‚ РјРѕС‚РѕСЂРЅСѓСЋ Р»РёРЅРµР№РєСѓ РѕС‚ РїСЂРµРјРёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ СЃРµРґР°РЅР° Genesis G90. РќС‹РЅРµС€РЅСЏСЏ РіРµРЅРµСЂР°С†РёСЏ РјРѕРґРµР»Рё РѕСЃРЅР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ РјРѕС‚РѕСЂР°РјРё РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚СЊСЋ РѕС‚ 200 РґРѕ 425 Р»РѕС€Р°РґРёРЅС‹С… СЃРёР». Р’ Р РѕСЃСЃРёРё СЃРµРґР°РЅ РјРѕР¶РЅРѕ РїСЂРёРѕР±СЂРµСЃС‚Рё РјРёРЅРёРјСѓРј Р·Р° 2 800 000 СЂСѓР±Р»РµР№.
Р’Р°СЃРёСЃСѓР°Р»РёР№ РњСѓСЂС‡Р°Р»РѕРІ...