| | Янукович хочет обратиться к России и США по Донбассу
Социум

Янукович хочет обратиться к России и США по Донбассу

Еще по теме

Так говорил Янукович: «легитимный» хочет присоединиться к переговорам по До ...

Так говорил Янукович: «легитимный» хочет присоединиться к переговорам по До ...

Сегодня, 14:21
Читать
Янукович пообещал отдать Донбассу миллиарды долларов, если их найдет

Янукович пообещал отдать Донбассу миллиарды долларов, если их найдет

9-06-2017, 07:57
Читать
Янукович хочет вернуться в Украину

Янукович хочет вернуться в Украину

6-05-2016, 12:17
Читать
Рыцарь сломанной ручки: Янукович хочет вернуться в политику

Рыцарь сломанной ручки: Янукович хочет вернуться в политику

8-12-2015, 18:19
Читать
Виталий Кличко: Янукович не хочет продолжать переговоры с оппозицией

Виталий Кличко: Янукович не хочет продолжать переговоры с оппозицией

12-02-2014, 08:22
Читать
Янукович противоречит Путину и хочет сидеть на трех стульях

Янукович противоречит Путину и хочет сидеть на трех стульях

19-12-2013, 14:29
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail