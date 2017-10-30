| | Отменяя полумиллиардный тендер на очистные сооружения в Киеве, АМКУ обнаружил заговор дорожников из Одессы
Социум

Отменяя полумиллиардный тендер на очистные сооружения в Киеве, АМКУ обнаружил заговор дорожников из Одессы

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