| | Матюшину піймали на крадіжці бюджетних коштів при ремонті даху будинку культури Коцюбинського
Социум

Матюшину піймали на крадіжці бюджетних коштів при ремонті даху будинку культури Коцюбинського

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