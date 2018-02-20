| | ГПУ подозревает заместителя начальника управления внутренней безопасности ГФС Украины в организации схемы взяток за растаможку товаров
Социум

ГПУ подозревает заместителя начальника управления внутренней безопасности ГФС Украины в организации схемы взяток за растаможку товаров

Еще по теме

ГПУ разоблачила группу сотрудников ГФС, которые вымогали деньги за растамож ...

ГПУ разоблачила группу сотрудников ГФС, которые вымогали деньги за растамож ...

Сегодня, 14:30
Читать
Полковник погранслужбы наводил мосты с террористами

Полковник погранслужбы наводил мосты с террористами

20-02-2018, 02:45
Читать
Порошенко провел кадровые рокировки в СБУ

Порошенко провел кадровые рокировки в СБУ

14-02-2017, 19:38
Читать
В Хмельницкой области задержали замначальника райотдела полиции на взятке в ...

В Хмельницкой области задержали замначальника райотдела полиции на взятке в ...

25-04-2016, 10:00
Читать
СБУ задержала на взятке 15 тыс грн подполковника юстиции

СБУ задержала на взятке 15 тыс грн подполковника юстиции

29-01-2016, 10:37
Читать
Порошенко назначил двух заместителей СБУ и начальника Главного следственно ...

Порошенко назначил двух заместителей СБУ и начальника Главного следственно ...

7-07-2015, 16:54
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail