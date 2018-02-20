ГПУ подозревает заместителя начальника управления внутренней безопасности ГФС Украины в организации схемы взяток за растаможку товаров

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В метро Киева умер мужчина (видео)
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Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
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В столице подожгли иномарку (видео)
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На Холдоми построят биатлонный комплекс и "хрустальный" мост
В Госкомводхозе РК рассказали о проекте водообеспечения Северного Крыма
На реконструкцию дворцового комплекса Ольденбургских под Воронежем выделят 100 млн рублей
"Нафтогаз" призвал украинцев меньше пользоваться газом для отопления
Жители Новосибирской области в среднем получают почти 33 тысячи рублей
События
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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