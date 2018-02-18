Передача Украине Javelin из США: сделано важное уточнение

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"Джавелины" будут поставляться Украине за счет финансовой помощи США.
Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Дмитрий Тымчук.
По его словам, поставки противотанковых комплексов будут осуществляться не за счет украинского бюджета. Всего Украина получит 37 пусковых установок и 210 ракет.
"Вместе с тем, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства", – также отметил Тымчук.
Кроме того, нардеп утверждает, что новость про передачу "Джавелинов" вызвала настоящую панику среди боевиков на Донбассе.
"В самой России сотрудники НИИ российского Минобороны в форсированном режиме трудятся над созданием "эффективной защиты" от американских ПТРК, которую можно было бы устанавливать на танки и БМП в полевых условиях на Донбассе", – написал он.
Напомним, экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что передача Украине американских ПТРК усилит позиции Киева на переговорах по Донбассу...