Передача Украине Javelin из США: сделано важное уточнение

пятница, 02 марта 2018, 16:11Поделитьсяпереглянути новину українською"Джавелины" будут поставляться Украине за счет финансовой помощи США.Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Дмитрий Тымчук.По его словам, поставки противотанковых комплексов будут осуществляться не за счет украинского бюджета. Всего Украина получит 37 пусковых установок и 210 ракет."Вместе с тем, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства", – также отметил Тымчук.Кроме того, нардеп утверждает, что новость про передачу "Джавелинов" вызвала настоящую панику среди боевиков на Донбассе."В самой России сотрудники НИИ российского Минобороны в форсированном режиме трудятся над созданием "эффективной защиты" от американских ПТРК, которую можно было бы устанавливать на танки и БМП в полевых условиях на Донбассе", – написал он.Напомним, экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что передача Украине американских ПТРК усилит позиции Киева на переговорах по Донбассу...