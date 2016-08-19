| | «Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче весенней части РФПЛ
Спорт

«Анжи» и «Рубин» сыграли вничью в первом матче весенней части РФПЛ

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