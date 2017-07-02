| | На митинг против свалки в Волоколамске вышли более пяти тысяч человек
Социум

На митинг против свалки в Волоколамске вышли более пяти тысяч человек

Более пяти тысяч жителей подмосковного Волоколамска вышли в субботу днём на митинг против работы мусорного полигона ТБО «Ядрово». Свалка, расположенная рядом с городом, изрядно надоела горожанам, которые требуют от властей незамедлительно принять меры и закрыть опасную территорию.
На митинг против свалки в Волоколамске вышли более пяти тысяч человек


Помимо прочего, протестующие также высказали требования об отставке руководителя района и начальства местного управления МЧС, которые длительное время бездействуют в связи с происходящим в городе. Также на митинге звучали призывы запретить любое строительство мусоросжигающих и мусороперерабатывающих предприятий в городе и близ него. Жители Волоколамска жалуются, что воздух наполнен из-за мусора зловониями, а также содержит большое количество химических примесей, вредных для здоровья человека.
Ранее мы писали, что митинг в поддержку кандидата в президента России Павла Грудинина собрал не более 100 человек в «Совхозе им. Ленина». Представители политика данную ситуацию не прокомментировали...

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