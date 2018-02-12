Кадет из Тюмени создал познавательную настольную игру

Суть игры состоит в том, чтобы один из игроков отгадал героя, которого загадал его соперник. Он может задавать вопросы своему визави о характере, внешности или происхождении персонажа, а его оппонент должен отвечать лишь «да» или «нет». Сопровождать ответы можно жестами и мимикой. Автор игры считает, что она позволяет развивать языковые навыки и обогащать словарный запас.
Ранее мы писали, что школьники из Белгорода представили экспертам свои IT-проекты. Подавляющее большинство из них выпало на мобильные приложения. Именно в данном сегменте подростки видят наибольшую перспективу...