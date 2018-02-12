Кадет из Тюмени создал познавательную настольную игру

Настольную игру под названием «Угадай кто? Английская литература» разработал воспитанник Тюменского президентского кадетского училища Илья Федоров. Подросток использовал известных персонажей из книг произведений британских писателей.Суть игры состоит в том, чтобы один из игроков отгадал героя, которого загадал его соперник. Он может задавать вопросы своему визави о характере, внешности или происхождении персонажа, а его оппонент должен отвечать лишь «да» или «нет». Сопровождать ответы можно жестами и мимикой. Автор игры считает, что она позволяет развивать языковые навыки и обогащать словарный запас.Ранее мы писали, что школьники из Белгорода представили экспертам свои IT-проекты. Подавляющее большинство из них выпало на мобильные приложения. Именно в данном сегменте подростки видят наибольшую перспективу...