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Социум

Кадет из Тюмени создал познавательную настольную игру

Настольную игру под названием «Угадай кто? Английская литература» разработал воспитанник Тюменского президентского кадетского училища Илья Федоров. Подросток использовал известных персонажей из книг произведений британских писателей.
Кадет из Тюмени создал познавательную настольную игру


Суть игры состоит в том, чтобы один из игроков отгадал героя, которого загадал его соперник. Он может задавать вопросы своему визави о характере, внешности или происхождении персонажа, а его оппонент должен отвечать лишь «да» или «нет». Сопровождать ответы можно жестами и мимикой. Автор игры считает, что она позволяет развивать языковые навыки и обогащать словарный запас.
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