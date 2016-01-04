Петербуржцы активно поддерживают флешмоб #пенанаусах

Усы стали важной частью петербургской культуры последнего времени.Об усачах пишут в газетах, об усачах говорят на улицах, в городе даже появился флешмоб #пенанаусах. «Диалог» пообщался с известными петербуржцами и выяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы быть (а не казаться) настоящим усачом.Антон Бендер, музыкант групп ПТВП и The Benders участник флешмоба #пенанаусахПравила общенияТам, где один усач, там и два усача, а там, где два усача, общение обязательно становится особенным – благородным и красивым. Музыкант ПТВП и The Benders Антон Бендер, считает, что главное качество усача – это доброта.«Усач должен быть добрым, весёлым человеком. Он должен дарить людям радость. Когда ты видишь на горизонте другого усача, нужно сразу подавать знак, что вы «в одной лодке плывёте»: нужно шевелить усами и подмигивать», — рассказывает он.С ним соглашается и бренд-шеф ITALY GROUP Илья Бурнасов: «Я считаю, что усачи должны приветствовать друг друга на расстоянии любым способом – выражать какой-то респект».Телеведущий Александр Малич же считает, что усача отличает высокая степень ответственности. «Усач никогда не сделает плохо. Усач никогда не поведёт себя плохо ни с женщиной, ни с мужчиной, ни вообще с другим человеком. Особенно, если усач ещё и бородач», — поясняет он.Правила ношенияТам, где усы, там и культура их ношения. Ведь это – не просто растительность на лице, а целая идеология. «Нельзя запускать усы, нужно всё время за ними следить», — говорит Антон Бендер.Александр Малич утверждает, что усы нужно носит гордо и никак иначе. «Честно говоря, я ещё не дошёл до того, чтобы это был повод для гордости, поэтому пока усы – признак того, что мне лень бриться. Но, безусловно, иногда усы становятся поводом для гордости и даже признаком статуса. Это происходит тогда, когда вы сможете закрутить их на два пальца – с одной стороны и с другой. Естественно, для этого нужно достаточное количество косметических средств, чтобы укладка держалась. Статус зависит от объёма, длины, фактуры, цвета, градации цветов, наличия мелирования», — поясняет он.Антон Бендер рассказывает, что он старается всегда сохранить длину усов на одинаковом уровне. «Мне вообще усы не мешают, но они у меня и не такие большие, как у некоторых ребят. Я стараюсь сохранять какую-то такую пятидневную небритость, такой длины должны быть усы», — говорит музыкант.Правила отношенияТам, где усы, там и пиетет. Ведь это особая часть человека, которая требует к себе должного отношения. Как усачи относятся к своим усам?«Я поминаю свои усы добрым словом каждый раз, когда вижу. В моём случае усы – это не признак статуса, поэтому я не смазываю их маслами и помадками. Всё-таки эти средства – для усов, ставших признаком статуса», — говорит Александр Малич.Антон Бендер видит в усах символ своей мужественности. «Усы – это признак мужественности. Они помогают мне не выглядеть похожим на женщину. Я не очень хорошо без них выгляжу», — объясняет Антон Бендер.Как считает Илья Бурнасов, усы любят внимание. «Нужно постоянно наглаживать усы, чтобы они держали форму. Это ещё и релакс», — рассказывает он.Правила безопасностиТам, где смелые усачи, там и опасность. А значит – должны быть и собственные правила, чтобы сохранить их жизни и здоровье.«В первую очередь усач должен быть очень внимательным и соблюдать технику безопасности. Особенно если это курящий усач. Я не курю именно потому, что понимаю, что это может повредить усам. Прикуривая на ветру в Петербурге, нужно быть особенно внимательным», — говорит Александр Малич.Илья Бурнасов полагает, что нужно избегать попадания усов в рот. «Главное – следить за усами, чтобы они в рот не лезли, а других правил безопасности нет. Я не курю, у меня с курением проблемы нет», — отмечает он.Правила преодоленияТам, где усы, там и сложности, которые усачи стойко преодолевают. Каковы они? «Усы мешают бегать на лыжах. Когда долго бежишь на лыжах, они начинают заледеневать, и это в конечном счёте мешает аэродинамике. Поэтому спуск со склона становится более медленным. И в принципе бежать тяжело, сопротивление воздуха увеличивается», — говорит Александр Малич.Бармен GIN TONIC BAR Илья «Дали» Рассолов утверждает, что из-за усов сложно пить капучино. «С пивом всё замечательно, а вот капучино я пить перестал, потому что возникало не самое приятное ощущение. Пиво — вообще отлично, а у капучино – немного другая пена», — поясняет он.Но с какими бы трудностями не сталкивался усач, он помнит: усы надо беречь при любых обстоятельствах. «Ты можешь потерять честь, но усы – никогда», — формулирует ещё одно правило бренд-шеф ITALY GROUP Илья Бурнасов.В Петербурге продолжается флешмоб #пенанаусах: участники выкладывают в соцсети фотографии из бельгийских пабов ITALY GROUP в сопровождении хэштега, чтобы обратить внимание на естественность и брутальность настоящей мужской красоты – ничто не может смутить усача, хлебнувшего свежего пенного напитка. В награду за открытость между участниками разыграют стратегический запас бельгийского от ITALY GROUP!Подготовила Маша Всё-Таки / ИА «Диалог»...