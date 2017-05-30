БТР без знака «Ш» на улицах Воронежа возмутил интернет-сообщество

«Типичный для Воронежа» бронетранспортер возмутил интернет-сообщество. Военная техника передвигалась по автотрассе вместе с остальными участниками дорожного движения, грубо нарушая ПДД.Фото БТР в сети опубликовал воронежский автомобилист по имени Павел. 2 марта мужчина ехал по одной из автотрасс столицы Черноземья, догнав заметно выделяющийся на фоне остальных участников дорожного движения бронетранспортер. Запечатленную на фото ситуацию Павел назвал типичной для Воронежа, однако на этот раз мужчина все же нашел чему удивиться. Военная техника передвигалась без знака «Ш» (шипы), грубо нарушая правила дорожного движения.Возмущенную позицию воронежского автомобилиста поддержали и остальные пользователи сети, призвавшие местных военнослужащих не наглеть, а дорожных правоохранителей не спать...